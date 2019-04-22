اصابة, فتى, بعد, ان, ركله, حصان, في, شقيب, السلام,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء ان فتى يبلغ من العمر 12 عاما اصيب بجراح بعد ان ركله حصان في بلدة شقيب السلام.





الطواقم الطبية وصلت للمكان ونقلت الفتى الى مستشفى سوروكا في بئر السبع لاستكمال العلاج ووصفت حالته بالمتوسطة.