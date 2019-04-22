اصابة, فتى, بعد, ان, ركله, حصان, في, شقيب, السلام,

الطواقم الطبية وصلت للمكان ونقلت الفتى الى مستشفى سوروكا في بئر السبع لاستكمال العلاج ووصفت حالته بالمتوسطة.
الطواقم الطبية وصلت للمكان ونقلت الفتى الى مستشفى سوروكا في بئر السبع لاستكمال العلاج ووصفت حالته بالمتوسطة.
الطواقم الطبية وصلت للمكان ونقلت الفتى الى مستشفى سوروكا في بئر السبع لاستكمال العلاج ووصفت حالته بالمتوسطة.
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