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اصابة شاب تعرض للطعن في الطيبة



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اصيب شاب بالعشرينيات من عمره مساء اليوم الاثنين بجراح متوسطة اثر تعرضه للطعن في مدينة الطيبة.

وافادت مصادر طبية ان الشاب نقل للمستشفى وحالته مستقره ، الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق.

اصابة شاب تعرض للطعن في الطيبة




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