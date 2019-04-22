اصابة, شاب, تعرض, للطعن, في, الطيبة,

وافادت مصادر طبية ان الشاب نقل للمستشفى وحالته مستقره ، الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق.
وافادت مصادر طبية ان الشاب نقل للمستشفى وحالته مستقره ، الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق.
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