لائحة, اتهام, بحق, شاب, من, كفركنا, بتجارة, المخدرات,

قدمت النيابة العامة لواء الشمال لائحة اتهام بحق شاب من كفركنا (28 عاما) بتجارة المخدرات وبيعها والعمل بها والقيام بعمل جنائي.





وجاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة المروج ان تحقيق سري للشرطة ادى لاعتقال الشاب الذي كان يبيع المخدرات بجميع انواعها بجانب احدى المدارس في البلدة ، حيث كان يتصل الزبائن به ويتفقون على المكان الذي كان غالبا في موقف محادي لاحدى المدارس.