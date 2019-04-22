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سلسلة من التسهيلات لسكان الضفة الغربية خلال شهر رمضان المبارك



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اعلن منسق اعمال الحكومة الاسرائيلية في المناطق الميجر جنرال كميل أبو ركن اليوم اقرار سلسلة إجراءات تهدف الى التسهيل على السكان الفلسطينيين والسماح لهم بممارسة حرية العبادة خلال شهر رمضان المبارك الذي سيصادف أوائل شهر مايو أيار القادم.


ومن بين هذه الإجراءات السماح لسكان الضفة الغربية بزيارة عوائلهم في إسرائيل خلال الأيام الخمسة الاولى من كل أسبوع وخلال عيد الفطر السعيد  وكذلك السماح لاقارب هؤلاء في الدول العربية بزيارتهم. 

وتقرر ايضا السماح باقامة الشعائر الدينية والصلوات خلال هذا الشهر في الحرم القدسي الشريف والسفر الى الخارج عبر مطار بن غوريون الدولي. كما يتم توسيع ساعات العمل في المعابر.


واطلع الميجر جنرال أبو ركن كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية وجهات في الاسرة الدولية على هذه الخطوات وبادرات حسن النية مهنيئهم بشهر مبارك ورمضان كريم.
سلسلة من التسهيلات لسكان الضفة الغربية خلال شهر رمضان المبارك




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