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اعتقال شاب من كفرقرع بشبهة اطلاق النار في حفل عيد ميلاد



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



اعتقلت شرطة وادي عارة شاب بالثلاثينيات من عمره من سكان بلدة كفرقرع , وذلك بشبهة اطلاق النار وحيازته على سلاح غير مرخص .


وأفاد الناطق بلسان شرطة الساحل ان الشرطة تلقت بلاغ عن اطلاق نار خلال حفلة عيد ميلاد في قرية كفرقرع مساء الاحد , الشرطة وصلت للمكان واعتقلت شاب , خلال التفتيش تم العثور على سلاح من نوع كارلو .

سيتم تقديم الشاب للمحكمة لتمديد اعتقاله .
اعتقال شاب من كفرقرع بشبهة اطلاق النار في حفل عيد ميلاد




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