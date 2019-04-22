اعتقال, شاب, من, كفرقرع, بشبهة, اطلاق, النار, في, حفل, عيد, ميلاد,

اعتقلت شرطة وادي عارة شاب بالثلاثينيات من عمره من سكان بلدة كفرقرع , وذلك بشبهة اطلاق النار وحيازته على سلاح غير مرخص .

وأفاد الناطق بلسان شرطة الساحل ان الشرطة تلقت بلاغ عن اطلاق نار خلال حفلة عيد ميلاد في قرية كفرقرع مساء الاحد , الشرطة وصلت للمكان واعتقلت شاب , خلال التفتيش تم العثور على سلاح من نوع كارلو .سيتم تقديم الشاب للمحكمة لتمديد اعتقاله .