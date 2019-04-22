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مصرع عامل(30 عاماً) بانهيار سقالة في حيفا
2019-04-22 14:39:06
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مصرع عامل(30 عاماً) بانهيار سقالة في حيفا
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