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وفاة سيدة من طمرة خلال رحلة استجمامية في انطاليا



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توفيت صباح اليوم الاثنين الحاجة آمنة محمد عبد الحميد ابو الهيجاء(ام محمد) من سكان مدينة طنرة خلال تواجدها  برحلة استجمامية في انطاليا التركية .

وبحسب المعلومات المتوفرة أن سبب الوفاة نوبة قلبية حادة المت بها .

وافادت العائلة انه سيتم اعلان موعد الدفن لاحقا بعد تحرير الجثمان في تركيا .


صورة توضيحية تصوير AFP
وفاة سيدة من طمرة خلال رحلة استجمامية في انطاليا




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