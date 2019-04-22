وفاة, سيدة, من, طمرة, خلال, رحلة, استجمامية, في, انطاليا,

وبحسب المعلومات المتوفرة أن سبب الوفاة نوبة قلبية حادة المت بها .وافادت العائلة انه سيتم اعلان موعد الدفن لاحقا بعد تحرير الجثمان في تركيا .صورة توضيحية تصوير AFP

توفيت صباح اليوم الاثنين الحاجة آمنة محمد عبد الحميد ابو الهيجاء(ام محمد) من سكان مدينة طنرة خلال تواجدها برحلة استجمامية في انطاليا التركية .

تابعونــا

سلسلة من التسهيلات لسكان الضفة الغربية خلال شهر رمضان المبارك 2019-04-22 | 16:15:12 اعلن منسق اعمال الحكومة الاسرائيلية في المناطق الميجر جنرال كميل أبو ركن اليوم...

اعتقال شاب من كفرقرع بشبهة اطلاق النار في حفل عيد ميلاد 2019-04-22 | 14:47:52 اعتقلت شرطة وادي عارة شاب بالثلاثينيات من عمره من سكان بلدة كفرقرع , وذلك بشبهة...

مصرع الشاب فراس ياسين(28 عاماً) من عرابة بانهيار سقالة في حيفا 2019-04-22 | 14:12:03 لقي عامل يبلغ من العمر 30 عاماً مصرعه اثر انهيار سقالة في احدى ورشات البناء في...

ضبط ذخيرة ومخدرات خلال حملة واسعة للشرطة في الشمال 2019-04-22 | 14:00:52 خلال حملة واسعة لشرطة الشمال تم ضبط كمية كبيرة من الذخيرة والمخدرات في بلدات...

بلدية تل أبيب تشرع بإقامة مأوى للمشردين على مقبرة إسلامية 2019-04-22 | 12:44:14 بدأت بلدية تل ابيب بإقامة مأوى للمشردين على مقبرة إسلامية في يافا تعود للحكم...

اصابة عامل سقط عن علو في ورشة بناء في بني براك 2019-04-22 | 12:26:38 عملت طواقم الانقاذ ظهر اليوم على تخليص عامل سقط عن ارتفاع في ورشة بناء في بني براك...

اعتقال 4 مشتبهين بتجارة الاسلحة في القدس والضفة 2019-04-22 | 12:12:42 جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:في إطار نشاط سري الذي...

مكابي ام الفحم يصعد للدرجة الثانية وهبوعيل دالية الكرمل يهبط للدرجة الثالثة 2019-04-22 | 11:37:49 ارتقى فريق مكابي ام الفحم الى مستوى فرق الدرجة الثانية بعد أن فاز في مباراة...

اغلاق موقع جبل الشيخ بعد تجدد تساقط الثلوج 2019-04-22 | 11:34:17 اغلق صباح اليوم الاثنين موقع جبل الشيخ امام الزوار بعد تجدد تساقط الثلوج جراء...