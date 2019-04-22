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مصرع الشاب فراس ياسين(28 عاماً) من عرابة بانهيار سقالة في حيفا



  |   موسى بصول وعوض دراوشة   |   اضافة تعليق



لقي عامل يبلغ من العمر 30 عاماً مصرعه اثر انهيار سقالة في احدى ورشات البناء  في مدينة حيفا .


وجاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء ان طواقم الانقاذ عملت على تخليص العامل , الا ان الطواقم الطبية اعلنت وفاته على الفور .

الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .




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