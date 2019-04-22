مصرع, الشاب, فراس, ياسين(28, عاماً), من, عرابة, بانهيار, سقالة, في, حيفا,

لقي عامل يبلغ من العمر 30 عاماً مصرعه اثر انهيار سقالة في احدى ورشات البناء في مدينة حيفا .

وجاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء ان طواقم الانقاذ عملت على تخليص العامل , الا ان الطواقم الطبية اعلنت وفاته على الفور .الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .