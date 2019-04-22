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صافرات جماهير الريال تمهد لرحيل بيل



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الإثنين، أن اللاعب الويلزي جاريث بيل، يقضي أيامه الأخيرة داخل نادي ريال مدريد.

ونال بيل، وابلًا من صافرات الاستهجان من قبل جماهير النادي خلال المباريات الأخيرة، التي لعبها فريقه على ملعبه، وكان أخرها مباراته أمام أتلتيك بيلباو، ضمن منافسات الدوري الإسباني "الليجا". وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الإثنين، إن بيل بعد 6 سنوات من المستوى المتذبذب مع ريال مدريد، بسبب الإصابات المتلاحقة التي تطارده، أخفق في أن يكون قائدًا للفريق خلفا للبرتغالي كريستيانو رونالدو الذي رحل إلى يوفنتوس. وأكدت الصحيفة، أن بيل سيرحل لا محالة عن النادي الملكي مع نهاية الموسم الجاري، وأن الإدارة قررت التخلص من اللاعب الويلزي حتى لو عن طريق الإعارة إذا لم تفلح في بيعه بثمن مناسب. وأشارت "ماركا" إلى أن بيل لم يتلق أي عروض منذ عودة الفرنسي زين الدين زيدان، لمنصب المدير الفني لريال مدريد، في آذار / مارس الماضي، رغم أن زيدان ألمح في أكثر من مناسبة إلى أن بيل لن يكون ضمن حساباته. وذكرت وسائل إعلامية في إسبانيا، أن ريال مدريد يسعى إلى تمديد عقود بعض من لاعبيه بناء على طلب من زيدان، ليس من ضمنهم جاريث بيل الذي أصبح التخلص منه هو الهدف الأول لإدارة الملكي بعد ظهوره بشكل باهت هذا الموسم.
وأوضحت الصحيفة، أيضًا أن ريال مدريد لن يكون قادرًا على إقناع الأندية الإنجليزية بالتعاقد مع بيل في الوقت الراهن، رغم تلقي الأخير لعروض كثيرة للعودة للدوري الإنجليزي في الماضي.
وأرجعت "ماركا" هذا الاخفاق المحتمل لريال مدريد، في تسويق بيل في إنجلترا، إلى معرفة الأندية الإنجليزية التامة بما يعانيه بيل مع الإصابات المتلاحقة منذ انضمامه للملكي والتي وصل عددها إلى 29 إصابة تقريبا.
صافرات جماهير الريال تمهد لرحيل بيل




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