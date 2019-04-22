تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-22 16:15:12 سلسلة من التسهيلات لسكان الضفة الغربية خلال شهر رمضان المبارك |  2019-04-22 14:47:52 اعتقال شاب من كفرقرع بشبهة اطلاق النار في حفل عيد ميلاد |  2019-04-22 14:20:02 وفاة سيدة من طمرة خلال رحلة استجمامية في انطاليا |  2019-04-22 14:12:03 مصرع الشاب فراس ياسين(28 عاماً) من عرابة بانهيار سقالة في حيفا |  2019-04-22 14:00:52 ضبط ذخيرة ومخدرات خلال حملة واسعة للشرطة في الشمال |  2019-04-22 14:01:55 سريلانكا تعلن الجهة المنفذة لتفجيرات الكنائس |  2019-04-22 13:09:49 بالصور:كيم كاركاشيان والعائلة يحضرون صلاة يوم الاحد بكاليفورنيا |  2019-04-22 12:44:14 بلدية تل أبيب تشرع بإقامة مأوى للمشردين على مقبرة إسلامية |  2019-04-22 12:26:38 اصابة عامل سقط عن علو في ورشة بناء في بني براك |  2019-04-22 12:12:42 اعتقال 4 مشتبهين بتجارة الاسلحة في القدس والضفة |  2019-04-22 11:37:49 مكابي ام الفحم يصعد للدرجة الثانية وهبوعيل دالية الكرمل يهبط للدرجة الثالثة |  2019-04-22 11:34:17 اغلاق موقع جبل الشيخ بعد تجدد تساقط الثلوج |  2019-04-22 11:23:32 لائحة اتهام بحق شاب من رهط بتسميم مئات الدونمات من المحاصيل الزراعية |  2019-04-22 10:43:12 الملايين يستعملون كلمات سر غبية ! |  2019-04-22 10:28:07 السلطة الفلسطينية تستبعد اجراء مفاوضات مع حكومة نتنياهو |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

سريلانكا تعلن الجهة المنفذة لتفجيرات الكنائس



  |   وكالات..تصوير AFP   |   اضافة تعليق



خرج المسؤولون في سريلانكا عن صمتهم بشأن الجهة التي تقف وراء الهجمات الدامية التي هزت البلاد الأحد، وخلفت عددا مروعا من الضحايا، حيث أشارت إلى أن التفجيرات التي وقعت في البلاد نفذت بمساعدة شبكة دولية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث باسم الحكومة راجيثا سياراتني، قوله: "جماعة التوحيد الوطنية تقف وراء اعتداءات أحد الفصح الدامية"، مضيفا أن "الحكومة تحقق فيما إذا كان للجماعة (دعم دولي)".
وتابع: "لا نعتقد أن تنظيما صغيرا في هذا البلد يمكنه القيام بكل ذلك"، موضحا "نحقق في مسألة وجود دعم دولي لهم وصلاتهم الأخرى وكيف جندوا انتحاريين هنا وكيف صنعوا قنابل مثل هذه".
واستهدفت، الأحد، سلسلة هجمات كنيستين وأربعة فنادق في العاصمة كولومبو ومناطق واقعة حولها وكنيسة ثالثة في الساحل الشمالي الشرقي للبلاد. 
وخلفت التفجيرات مقتل 290 شخصا وإصابة 500 آخرين، واعتقلت السلطات 13 شخصا لتورطهم في العمليات.
سريلانكا تعلن الجهة المنفذة لتفجيرات الكنائس




كلمات متعلقة

سريلانكا, تعلن, الجهة, المنفذة, لتفجيرات, الكنائس,

تابعونــا

ارتفاع حصيلة تفجيرات سريلانكا إلى 290 قتيلا وأكثر من 500 جريح ارتفاع حصيلة تفجيرات سريلانكا إلى 290 قتيلا وأكثر من 500 جريح 2019-04-22 | 09:36:33

أعلنت الشرطة السريلانكية أنّ حصيلة التفجيرات التي استهدفت يوم أمس فنادق فخمة...

فوز زيلينسكي بالرئاسة في أوكرانيا فوز زيلينسكي بالرئاسة في أوكرانيا 2019-04-22 | 07:06:58

علن مركز الاقتراع الوطني الاوكراني فوز فلاديمير زيلينسكي بالرئاسة في أوكرانيا...

التزام عربي بتوفير شبكة أمان مالية لفلسطين التزام عربي بتوفير شبكة أمان مالية لفلسطين 2019-04-21 | 20:45:39

أكد مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية العرب أن الدول العربية...

نصر الله: حرب محتملة مع إسرائيل وقد لا أبقى بينكم نصر الله: حرب محتملة مع إسرائيل وقد لا أبقى بينكم 2019-04-21 | 16:47:21

يعتقد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أن احتمال نشوب حرب مفاجئة مع إسرائيل...

مبعوث الفريق الامريكي: لا حاجة لاعتماد حل الدولتين مبعوث الفريق الامريكي: لا حاجة لاعتماد حل الدولتين 2019-04-21 | 13:41:59

كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية في عددها الصادر صباح اليوم، تقريرا منسوبا الى...

مئات القتلى في سلسلة انفجارات تستهدف سريلانكا خلال الاحتفال بعيد الفصح مئات القتلى في سلسلة انفجارات تستهدف سريلانكا خلال الاحتفال بعيد الفصح 2019-04-21 | 09:24:51

أدت تفجيرات استهدفت كنائس وفنادق في سيريلانكا اليوم الأحد، بالتزامن مع الاحتفال...

صاروخ إسرائيلي لمواجهة "إس-300" في سوريا صاروخ إسرائيلي لمواجهة "إس-300" في سوريا 2019-04-20 | 23:09:18

أعلنت جريدة ألمانية أن إسرائيل أبدعت صاروخا جديدا أسرع من الصوت من فئة جو -...

السلطة الفلسطينية تعارض صفقة القرن اذا لم تتضمن حل الدولتين السلطة الفلسطينية تعارض صفقة القرن اذا لم تتضمن حل الدولتين 2019-04-20 | 19:14:35

اعلنت الخارجية الفلسطينية أن أية خطة أو مقترح أو صفقة لا تبنى على أساس حل...

واشنطن تدعو لحظر الطيران من روسيا إلى فنزويلا واشنطن تدعو لحظر الطيران من روسيا إلى فنزويلا 2019-04-20 | 13:23:41

دعت واشنطن اليوم السبت، إلى ضرورة منع وصول الطائرات الروسية إلى فنزويلا. وقالت...

رجل أعمال إماراتي يدعو دول الخليج للتعاون مع إسرائيل رجل أعمال إماراتي يدعو دول الخليج للتعاون مع إسرائيل 2019-04-20 | 09:57:33

دعا رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، الجمعة، دول الخليج إلى السلام والتعاون مع...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids بلدية الناصرة فشل تمرير الميزانية 2016 تاجيل التصويت حرائق القدس اخماد راموت ابو غوش اطفاء اخلاء بيوت تيران جثة شاب علامات عنف العثور اكسال دبورية قرية شرطة اسعاف اطلاق نار بث مباشر مباشر الدوري الانجليزي مباشر الدوري الانجليزي بث مباشر مباريات يلا شوت مباشر كورة اون لاين احتراق بيت مدينة طمرة أضرار جسيمة ممتلكات دون اصابات اطفاء اخماد نارمسيرة الميلاد عيد التقليدية مدينة الناصرة مشاركة واسعة ال 34 اطلاق نار مدير مدرسة ابن سينا ام الفحم سيارة الشرطة تحققدار المعلمين حيفا تخريج طلاب اللقبين الاول والثاني دير رقاد العذراء القدس اعتداء اثم كتابات شعارات يندى لها الجبيبن المسيحية السيد المسيح اتحاد ابناء سخنين بئر السبع مباراة اختتام الدوري الدرجة العليا لقاء مرتقب التتويج لقب أول سهرة عروس على ارض الدامون المهجرة حفل زفاف عروس العودة غدير عزات بقاعيسراج نصار طرعان لاعب رقم 77 يحمل اتحاد ابناء سخنين فريق مفرقعات العاب نارية اسلحة حقيقية تشبه محظورة بيع تجارة محل قثرية المشهد توقيف امرأة سهول فطريات فقع فطاريش الاكلة الاكثر انتشارا الشتاء الحقول البحث العشرات اهالي معلمة مدرسة النقب ممارسة الجنس اعتقال بشبهة طالب قاصر
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com