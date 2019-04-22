ضبط, ذخيرة, ومخدرات, خلال, حملة, واسعة, للشرطة, في, الشمال,

خلال حملة واسعة لشرطة الشمال تم ضبط كمية كبيرة من الذخيرة والمخدرات في بلدات عديدة في لواء الشمال نهاية الاسبوع .

وجاء في بيان صادر عن الشرطة أنه خلال نشاط للشرطة وحرس الحدود تم العثور على قنبلة صوتية في بلدة نحف وتم التحقيق مع صاحب المنزل (50 عاماً) وتم تحريره بشروط مقيدة .اما في بير المكسور تم العثور على دخيرة وامشاط m16 و ذخيرة لبنادق الصيد , الشرطة اعتقلت شخص(52عاما) وتم تحريره بشروط مقيدة .في مدينة طمرة ضبطت الشرطة في مكان مفتوح ذخيرة ومخدرات , اما في قرية البعينة تم العثور على قنابل صوت في منطقة مفتوحة .الشرطة اكدت في بيانها انها مستمره في محاربة ظاهرة السلاح الغير مرخص .