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بالصور:كيم كاركاشيان والعائلة يحضرون صلاة يوم الاحد بكاليفورنيا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كيم كاركاشيان والعائلة يحضرون كونسيرت/صلاة يوم الاحد التي قدمها زوجها كانيي ويست خلال مهرجان كوتشيلا الفني في كاليفورنيا.تصوير: afp




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