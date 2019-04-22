بالصور:كيم, كاركاشيان, والعائلة, يحضرون, صلاة, يوم, الاحد, بكاليفورنيا,

كيم كاركاشيان والعائلة يحضرون كونسيرت/صلاة يوم الاحد التي قدمها زوجها كانيي ويست خلال مهرجان كوتشيلا الفني في كاليفورنيا.تصوير: afp

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