بلدية تل أبيب تشرع بإقامة مأوى للمشردين على مقبرة إسلامية

بدأت بلدية تل ابيب بإقامة مأوى للمشردين على مقبرة إسلامية في يافا تعود للحكم العثماني. وقدمت الهيئة الإسلامية في يافا في اعقاب ذلك التماسا الى محكمة العدل العليا، التي اوعزت بوقف هذه الاعمال مرحليا الى حين تقديم البلدية وصندوق تطوير تل ابيب وسلطة الآثار لوائحها الجوابية. وذكرت صحيفة هآرتس ان سلطة الآثار هي الجهة الوحيدة المخولة بتصنيف الموقع على انه مقبرة. وردا على سؤال للصحيفة أوضحت السلطة انه يتم اجراء بحث بشأن طبيعة الموقع.