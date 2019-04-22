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اصابة عامل سقط عن علو في ورشة بناء في بني براك



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عملت طواقم الانقاذ ظهر اليوم على تخليص عامل سقط عن ارتفاع في ورشة بناء في بني براك , الطواقم الطبية هرعت للمكان وقدمت الاسعافات للمصاب وتم نقله للمستشفى لاستكمال العلاج .


الشرطة وصلت وباشرت التحقيق .




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