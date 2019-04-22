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مكابي ام الفحم يصعد للدرجة الثانية وهبوعيل دالية الكرمل يهبط للدرجة الثالثة



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



ارتقى فريق مكابي ام الفحم الى مستوى فرق الدرجة الثانية بعد أن فاز في مباراة الاختبار على فريق الدرجة الثانية هبوعيل معين دالية الكرمل الذي هبط لمستوى فرق الدرجة الثالثة , وذلك في مباراة مصيرية جرت على استاد الناصرة عيلوط حضرها أكثر من 1500 متفرج .


يشار الى أن مكابي ام الفحم نافس طيلة الموسم على بطاقة الصعود وانهى الموسم في المرتبة الثانية ليلعب مباراة اختبار امام صاحب المرتبة 14 في الدرجة الثانية هبوعيل دالية الكرمل , والفوز الفحماوي حقق حلم الفحماويين بالصعود وكان مؤلماً على دالية الكرمل الذي هبط للدرجة الثالثة.

سجل لام الفحم المهاجم المجرب ماهر جبارين في الشوط الاول وضاعف النتيجة المهاجم علي فتحي في الشوط الثاني معلناً ارتقاء ثاني لفريق فحماوي هذا العام بعد صعود هبوعيل ام الفحم للدرجة الممتازة .




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