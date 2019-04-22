اغلاق, موقع, جبل, الشيخ, بعد, تجدد, تساقط, الثلوج,

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اعلن منسق اعمال الحكومة الاسرائيلية في المناطق الميجر جنرال كميل أبو ركن اليوم...
اعتقلت شرطة وادي عارة شاب بالثلاثينيات من عمره من سكان بلدة كفرقرع , وذلك بشبهة...
توفيت صباح اليوم الاثنين الحاجة آمنة محمد عبد الحميد ابو الهيجاء(ام محمد) من سكان...
لقي عامل يبلغ من العمر 30 عاماً مصرعه اثر انهيار سقالة في احدى ورشات البناء في...
خلال حملة واسعة لشرطة الشمال تم ضبط كمية كبيرة من الذخيرة والمخدرات في بلدات...
بدأت بلدية تل ابيب بإقامة مأوى للمشردين على مقبرة إسلامية في يافا تعود للحكم...
عملت طواقم الانقاذ ظهر اليوم على تخليص عامل سقط عن ارتفاع في ورشة بناء في بني براك...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:في إطار نشاط سري الذي...
ارتقى فريق مكابي ام الفحم الى مستوى فرق الدرجة الثانية بعد أن فاز في مباراة...
قدمت النيابة العامة لواء الجنوب لائحة اتهام بحق شاب يبلغ من العمر 28 عاماً من سكان...