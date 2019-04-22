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اغلاق موقع جبل الشيخ بعد تجدد تساقط الثلوج



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اغلق صباح اليوم الاثنين موقع جبل الشيخ امام الزوار بعد تجدد تساقط الثلوج جراء العاصفة الثلجية التي بدأت امس الاحد .


وتراكمت الثلوج في جبل الشيخ منذ ساعات صباح اليوم , وقد اغلقت الشوارع هناك بفعل تراكم الثلوج.
وافاد المسؤولين ان الموقع مغلق حتى اشعار اخر .




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