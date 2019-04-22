اغلاق, موقع, جبل, الشيخ, بعد, تجدد, تساقط, الثلوج,

اغلق صباح اليوم الاثنين موقع جبل الشيخ امام الزوار بعد تجدد تساقط الثلوج جراء العاصفة الثلجية التي بدأت امس الاحد .

وتراكمت الثلوج في جبل الشيخ منذ ساعات صباح اليوم , وقد اغلقت الشوارع هناك بفعل تراكم الثلوج.وافاد المسؤولين ان الموقع مغلق حتى اشعار اخر .