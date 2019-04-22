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لائحة اتهام بحق شاب من رهط بتسميم مئات الدونمات من المحاصيل الزراعية



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



قدمت النيابة العامة لواء الجنوب لائحة اتهام بحق شاب يبلغ من العمر 28 عاماً من سكان مدينة رهط بتسميم 165 دونماً من المحاصيل الزراعية في بلدة عاميعوز بالنقب وذلك  على خلفية خلاف بين مجموعة من المزارعين.

وكانت قوات من حرس الحدود قد باشرت التحقيقات السرية منذ شهر اذار الماضي بعد خلاف بين مجموعة مزارعين على خلفية تقسيم الاراضي في بلدة عاميعوز , وفي تاريخ 28-02-2019 قام المتهم برفقة شخص اخر بشراء مبيدات من مدينة نتيفوت بهدف اتلاف المحاصيل الزراعية , وفي نفس الليلة وصل المتهم وشخص اخر الى عاميعوز وقام بسكب المبيدات في حاويات موصولة مع الاراضي التابعة للمزارع الذي اختلف معه واراضي اخرى من اجل اثارة الشكوك واخفاء الادلة مما ادى الى اضرار كبيرة".

وأضاف البيان :" عملية التسمم تسببت باضرار كبيرة تقدر ب2.5 مليون شيقل والحقت اضرار ب122 دونما من البتدورة 40 دونما من الكوسا ودونما ونصف من الباذنجان اضافة الى اضر ار اخرى قد تمنع نمو المحاصيل في الارض لمدة سنوات عديدة حتى تنظيفها من المبيدات".




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