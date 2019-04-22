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الملايين يستعملون كلمات سر غبية !



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



خلصت دراسة حديثة، أن ملايين الأشخاص حول العالم يستعملون كلمة سر سهلة للغاية، وهي الأرقام من 1 إلى 6، مما سهل عملية اختراق حساباتهم الإلكترونية.

وأظهرت الدراسة التي أجراها المركز الوطني لأمن المعلومات في بريطانيا، ونشرها على موقعه الإلكتروني، الأحد، أن كلمة السر "123456"، كانت الأكثر استخداما في الحسابات التي تم اختراقها.
وحللت دراسة المركز بيانات حسابات 23 مليون شخص تعرضت إلى الاختراق، لتجد أن كلمة السر المذكورة، هي الأكثر استخداما بين الملايين من الحسابات.
ومن بين كلمات السر السهلة الرائجة، وفق المركز البريطاني : 123456789، وPassward، وqwerty، و1111111.
وأجريت الدراسة بين 12 نوفمبر 2018، و9 يناير 2019، ومزجت بين تحليل البيانات وإجراء المقابلات.
ومن بين الأسماء شيوعا للاستخدام في كلمات المرور: مايكل ودانيال وجيسيكا وتشارلي.
فيما لجأ مستخدمون إلى اعتماد اسم فريقهم المفضل في الدوري الإنجليزي ككلمة مرور، مثل ليفربول وتشلسي.
وقال المدير الفني المركز، إيان لفي، إن الأشخاص الذين يستخدمون كلمات مرور سهلة يعرضون أنفسهم للخطر، لافتا إلى أن البيانات الحساسة تتطلب كلمات سر لا يمكن تخمنيها مثل اسم فريق كرة قدم أو فرقة موسيقية.
وأظهرت دراسة المركز أن 42 في المئة من البريطانيين يخشون خسارة المال بسبب الخداع المفترض في الإنترنت، وقال نحو نصف المستطلعين في الدراسة إن المعلومات حول الحماية في الإنترنت "مربكة وغير واضحة".
ودعت الدراسة المستخدمين إلى اعتماد كلمة مرور مكونة من ثلاث كلمات تستخدم عشوائيا. 
الملايين يستعملون كلمات سر غبية !




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