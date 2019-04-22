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السلطة الفلسطينية تستبعد اجراء مفاوضات مع حكومة نتنياهو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح توفيق الطيراوي: انه لن تجرى مفاوضات سياسية مع الجانب الإسرائيلي، خلال فترة ولاية رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. وفي سياق حديثه مع تلفزيون معا، قال الطيراوي إن: "من يقرأ كتاب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "مكان بين الامم"، عليه ان يعرف انه لا يمكن تحقيق السلام بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، لأن نتنياهو لن ينسحب من الضفة الغربية بسبب الطبيعة الجغرافية وكذلك بسبب بُعد المسافات بين المدن الفلسطينية والمدن الإسرائيلية، الى جانب الفرق بين الحضارتين، هذا بالإضافة الى الصراع حول المدينة المقدسة". وفي سياق متصل أعرب الطيراوي عن اعتقاده بانه لا يوجد حل الدولتين مشيرا الى انه يؤيد الدولة الديموقراطية التي طرحتها حركة فتح سنة 1968 التي يعيش فيها كل الناس.
السلطة الفلسطينية تستبعد اجراء مفاوضات مع حكومة نتنياهو




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