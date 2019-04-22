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عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى



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اقتتحم المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك، في ثالث أيام "عيد الفصح اليهودي".


وأوضح فراس الدبس مسؤول العلاقات العامة والإعلام وزير الزراعة وأكثر من 170 متطرفا استباحوا المسجد الأقصى اليوم، على شكل مجموعات متتالية، عبر باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال التي رافقت المجموعات خلال سيرها بساحات الأقصى بدءا من ساحة باب المغاربة ومرورا بساحة المسجد القبلي والمراوني وباب الرحمة وصولا الى منطقة باب القطانين، وخرجوا من باب السلسلة.

وأفاد شهود عيان أن عددا من المستوطنين قاموا بإداء طقوسهم وصلواتهم الدينية خلال اقتحام المسجد الأقصى المبارك، بحماية أفراد من الشرطة، فيما قامت الأخيرة بإخراج 3 مستوطنين بحجة "محاولة الصلاة".

والى جانب اقتحامات المستوطنين للأقصى، فالمئات منهم يؤدون في هذه الأثناء الصلوات الجماعية الخاصة بعيد الفصح في ساحة البراق "الجدار الغربي للمسجد الأقصى".وفي منطقة القصور الأموية -عند السور الجنوبي للمسجد الأقصى- في هذه الأثناء تجمع العشرات من المستوطنين كذلك لاداء الصلاة.
عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى




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