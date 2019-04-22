عشرات, المستوطنين, يقتحمون, الأقصى,

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أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح توفيق الطيراوي: انه لن تجرى مفاوضات سياسية مع...
قررت القوات الاسرائيلية فرض اغلاقاً شاملاً على الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة...
واصل ستة أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام في معتقلات الاحتلال، منهم خمسة أسرى ضد...
ذكرت صحيفة "هآرتس" أن منسق الأنشطة الحكومية في المناطق"، سمح لـ 200 مسيحي فلسطيني من...
قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري ابو بكر، أن ممثلي الأسرى توصلوا...
أدت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد اشتيه اليمين القانوني أمام رئيس...
قال الحرس الثوري الإيراني في بيان اليوم الأربعاء، إنه سيتبع استراتيجية الرد...
قررت اسرائيل فرض حصار شامل على الضفة الغربية كذلك سيتم إغلاق المعابر مع قطاع غزة...
قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، مساء اليوم الأحد، إن الأسرى...
بدأ الاسرى صباح اليوم الاضراب عن الطعام بحيث اعادوا وجبات الإفطار. وقالت أنباء...