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مبابي يتجاوز الهداف التاريخي.. ويهدد ميسي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



استعاد كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان تألقه في الدوري الفرنسي بعد صيام عن التهديف دام 3 أسابيع، وفتح شهيته التهديفية بـ3 أهداف رائعة.

وسجل مبابي ثلاثية في شباك فريقه القديم موناكو، في مباراة الفريقين على ملعب حديقة الأمراء، رافعا رصيده إلى 30 هدفا في بطولة الدوري الفرنسي.
وبات كيليان اللاعب الوحيد رفقة ليونيل ميسي نجم برشلونة، اللذين سجلا 30 هدفا على الأقل في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى هذا الموسم، حيث يتصدر ميسي لائحة هدافي الليجا برصيد 33 هدفا.
وأشارت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، إلى أن كيليان مبابي بات أصغر لاعب في تاريخ الدوري الفرنسي يسجل 30 هدفًا على الأقل في موسم واحد بالمسابقة.
وذكرت شبكة "سكواكا" أن المهاجم الفرنسي الواعد قفز من 27 إلى 30 هدفًا في 27 مباراة بالدوري هذا الموسم، ليتجاوز زميله إدينسون كافاني الهداف التاريخي للنادي، والحائز على الحذاء الذهبي لهداف "الليج وان" الموسم الماضي بتسجيله 28 هدفا.
وأشارت أيضا إلى أن مبابي سجل الهاتريك الخامس له في مسيرته بشباك أندية رين، جانجون، ميتز أولمبيك ليون وأخيرا ناديه القديم موناكو الذي انضم منه إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 بصفقة ضخمة قيمتها 180 مليون يورو.
في سياق متصل، قالت "سكواكا" إن مبابي وصل إلى 30 هدفًا على الأقل في موسم واحد ببطولة الدوري في سن 19 عامًا.
بينما حقق الظاهرة البرازيلي رونالدو نفس الإنجاز ببلوغه 17 عامًا، ثم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ببلوغهما 22 عامًا.
مبابي يتجاوز الهداف التاريخي.. ويهدد ميسي




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