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ارتفاع حصيلة تفجيرات سريلانكا إلى 290 قتيلا وأكثر من 500 جريح



  |   وكالات..تصوير AFP   |   اضافة تعليق



أعلنت الشرطة السريلانكية أنّ حصيلة التفجيرات التي استهدفت يوم أمس فنادق فخمة وكنائس في أنحاء مختلفة من سريلانكا ارتفعت اليوم الاثنين إلى 290 قتيلا، وأكثر من 500 جريح.

وحسب الحصيلة السابقة التي أعلنتها السلطات، فقد قتل 207 أشخاص على الأقلّ وجرح أكثر من 450 في التفجيرات التي أدمت الجزيرة الواقعة في جنوب آسيا أثناء احتفال الأقلية الكاثوليكية بعيد الفصح.  
وبحسب السلطات، فإنّ ثمانية تفجيرات، بينها اثنان على الأقل انتحاريان، استهدفت فنادق فخمة وكنائس أثناء إحياء قداس عيد الفصح.
وقُتل ثلاثة من رجال الشرطة عندما فجّر انتحاري آخر نفسه أثناء مداهمة الشرطة منزلاً كان بداخله عدد من المشتبه بهم.

 وأعلنت الشرطة السريلانكية فجر اليوم أنّ الجيش فكّك عبوة ناسفة يدوية الصنع تمّ العثور عليها في وقت متأخر من ليل الأحد قرب مطار كولومبو الدولي. كما أعلنت أنّها اعتقلت ما مجموعة 13 رجلاً لتورّطهم بالتفجيرات.

تصوير AFP




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