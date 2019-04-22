مصرع, الشاب, قصي, القيسي, في, حادث, طرق, قرب, بيت, لحم,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي :ليلة أمس بالقرب من الطريق 417 في تقاطع ادوميم وقع حادث طرق ذاتي، حيث إنقلبت سيارة فلسطينية.

إثر الحادث توفي أحد ركاب السيارة.محققون مختصو حوادث طرق باشروا بجمع البيانات والأدلة لفحص ملابسات الحادث.وأفادت مصادر فلسطينية، بأن الشاب قصي غسان القيسي (18 عاما) من مخيم العزة أصيب بجروح خطيرة جراء حادث السير، وتم نقله إلى إحدى المستشفيات في مدينة القدس، ولكنه توفي فور وصوله.