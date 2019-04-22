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اصابة خطيرة لشاب تعرض للطعن في عكا



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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:الشرطة تحقق في ملابسات حادثة طعن في مدينة عكا

تلقى مركز الشرطة 100، ليلة أمس،بلاغ حول طعن شاب يبلغ من العمر 28 عام فأحيل الى مركز الجليل الطبي وهو بحالة صعبة (وفق مصادر طبية).
الشرطة شرعت بالتحقيق لفحص ملابسات الحادث.


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اصابة خطيرة لشاب تعرض للطعن في عكا




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