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اطلاق نار على محل تجاري في نتسيرت عيليت



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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:  في ساعات متأخرة من ليلة أمس  أطلقت عيارات نارية نحو محل تجاري في شارع بيت هشيطا في مدينة الناصرة العليا. 

أفراد من الشرطة سارعوا  إلى مكان الحادث وباشروا بجمع البينات والأدلة.
اطلاق نار على محل تجاري في نتسيرت عيليت




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