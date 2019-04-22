اطلاق, نار, على, محل, تجاري, في, نتسيرت, عيليت,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: في ساعات متأخرة من ليلة أمس أطلقت عيارات نارية نحو محل تجاري في شارع بيت هشيطا في مدينة الناصرة العليا.

أفراد من الشرطة سارعوا إلى مكان الحادث وباشروا بجمع البينات والأدلة.