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حريق كبير في المركز الجماهيري في ساجور



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افاد الناطق بلسان سلطة المطافىء للاعلام العربي كايد ظاهر أن حريق كبير شب فجر اليوم بالمركز الجماهيري ببلدة ساجور ,طواقم عديده من الاطفاء والانقاذ وصلت الى المكان واتضح ان الحريق شب في المكتب بالطابق الارضي .

وعملت الطواقم على اخماد الحريق الذي خلف اضرار جسيمه بالمكان .يجري تحقيق لمعرفة اسباب اندلاع هذا الحريق.




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