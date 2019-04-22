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حالة الطقس:ارتفاع طفيف على درجات الحرارة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يكون الجو اليوم الاثنين غائماً جزئياً وبارداً نسبياً الى بارد، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها ادنى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية،وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.


هذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياً وباردا خاصة فوق المرتفعات الجبلية ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.       
حالة الطقس:ارتفاع طفيف على درجات الحرارة




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