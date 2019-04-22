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فوز زيلينسكي بالرئاسة في أوكرانيا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



علن مركز الاقتراع الوطني الاوكراني فوز فلاديمير زيلينسكي بالرئاسة في أوكرانيا بعد حصوله على 73.2% من الأصوات بينما حصل منافسه بيترو بورشينكو على 25.3%.  وخاطب المرشح الرئاسي الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في معرض تعليقه على نتائج الاستطلاع، رسالة للأوكرانين قال فيها " أعدكم بأني لن أخذلكم"..  ووجه زيلينسكي الشكر لأهله وأسرته وفريقه، وأضاف وفقا لوسائل الاعلام الروسية "شكرا لجميع الأوكرانيين الذين اتخذوا خيارا آخر. شكرا للجميع".  وقال زيلنسكي في كلمة له بعد إعلان تقدمه، "لقد حققنا هذا الانتصار سويا"، مشيرا إلى أنه "لن يسمح بسقوط أوكرانيا".  ومن جانبه قال الرئيس الحالي بورشينكو " لن استسلم أبدا"، مشيرا إلى أنه لن يعتزل السياسة"  هذا وجرت الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا اليوم الأحد وشارك بها الرئيس الحالي بيترو بورشينكو و زيلينسكي، الذي فاز بالجولة الثانية وفقا لبيانات استطلاع الرأي الوطني الذي صدر في الساعة السادسة مساء.
فوز زيلينسكي بالرئاسة في أوكرانيا




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