بنزيما, يتعملق, ويقود, ريال, مدريد, لاجتياح, بيلباو,

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أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأحد، أن نادي مانشستر سيتي يخطط للتعاقد مع موهبة...
تسبب المغربي حكيم زياش، جناح أياكس أمستردام، في حرب بين الأندية الكبيرة في الدوري...
كشف ماسيمليانو أليجري، المدير الفني ليوفنتوس، عن سر توديع البيانكونيري لبطولة...
توج نادي يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي، بعد فوزه على فيورنتينا، اليوم السبت،...
ألقت هزيمة يوفنتوس أمام نظيره أياكس أمستردام، والخروج من الدور ربع النهائي من...
يسعى يوفنتوس الإيطالي لتكرار زيارته إلى ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات...
أكد مدرب مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، اليوم الجمعة، استمراره في دعم تقنية...
يعود النجم البرازيلي السابق لفريق ليفربول، واللاعب الحالي لبرشلونة الإسباني،...
دعا نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، محمد صلاح، إلى تغيير طريقة...
كشف موقع "sport.es" أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد يرحل عن فريقه الحالي نادي...