بنزيما, يتعملق, ويقود, ريال, مدريد, لاجتياح, بيلباو,

حقق ريال مدريد الانتصار (3-0) على ضيفه أتلتيك بيلباو، اليوم الأحد، على ملعب سانتياجو برنابيو، لحساب الجولة الـ33 من الليجا.

وسجل جميع أهداف الميرينجي، كريم بنزيما، في الدقائق 47 و76 و(90+1).وبهذا الانتصار، رفع ريال مدريد رصيده إلى 64 نقطة، في المركز الثالث، بينما تجمد بيلباو عند 46 نقطة، في المركز السابع.