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بنزيما يتعملق ويقود ريال مدريد لاجتياح بيلباو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



حقق ريال مدريد الانتصار (3-0) على ضيفه أتلتيك بيلباو، اليوم الأحد، على ملعب سانتياجو برنابيو، لحساب الجولة الـ33 من الليجا.

وسجل جميع أهداف الميرينجي، كريم بنزيما، في الدقائق 47 و76 و(90+1).
وبهذا الانتصار، رفع ريال مدريد رصيده إلى 64 نقطة، في المركز الثالث، بينما تجمد بيلباو عند 46 نقطة، في المركز السابع.




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