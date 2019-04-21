"واتساب", تعمل, على, حظر, تصوير, المحادثات,

وذكر موقع " WABetaInfo" التقني بأن النسخة التجريبية للتطبيق المخصصة للهواتف الذكية التي تعمل بنظام "أندوريد" ستمنع المستخدمين من التقاط صورة لشاشة التطبيق التي تحتوي المحادثات.وأوضح الموقع أن الميزة الجديدة لا تزال قيد التطوير لدى الشركة المسؤولة عن تطبيق "واتساب".

قالت تقارير إعلامية إن النسخة الجديدة من تطبيق التواصل الفوري "واتساب" سيشهد اختفاء ميزة "لقطة الشاشة" أو كما يعرفها كثيرون بـ"سكرين شوت".

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