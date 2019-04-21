الموت, يفجع, لطيفة, في, اختها, حلومة!,

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نشرت النجمة اللبنانية نانسي عجرم صورة طريفة لزوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم،...
تعرّضت الفنانة حلا الترك لهجوم من قبل بعض المواقع التي إتهمتها بالغرور والتعالي،...
اعترفت يولاندا حديد والدة عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد أنها تعتقد أن...
تعمل النجمة الإماراتية أحلام منذ فترة على ألبومها الجديد، حيث تنشغل بتسجبل...
أعلن الممثل السوري عباس النوري أنه هجر المسلسل الأكثر شهرة «باب الحارة»، مؤكداً...
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عبّر الفنان أحمد فهمي عن سعادته بأداء الفنانة اللبنانية نوال الوغبي تتر...
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نشر الممثل السوري مكسيم خليل الاعلان التشويقي لمسلسله الجديد الذي يحمل عنوان...