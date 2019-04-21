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الموت يفجع لطيفة في اختها حلومة!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اعلنت الفنانة لطيفة التونسية عن حزنها الشديد لوفاة حلومة والتي وصفتها بـ “الأخت الأكبر التي لم تلدها أمي”.

فقد قالت لطيفة في تدوينة لها عبر حسابها على انستغرام: “دموعي تسبق قلمي عاجزه على نعيك يا غالية .. حلومة الأخت الأكبر التي لم تلدها أمي بل ربتها وأحببناها كلنا،
 ضفرتلي شعري وأنا طفلة .. وصلتني أول يوم لمدرستي”.
وأضافت لطيفة “كانت أول وأحلى قصة حب عرفناها مع أخي الأكبر حسن أخي الطيب وأبويا حسن أعزي روحي قبل أن اعزيك وأعزي كل أهلي في وفاتك حلومة. لا أتخيل تونس من غيرك أطيب وأحن من عرفت بحياتي ربي يصبرنا كلنا على غيابك .”
الموت يفجع لطيفة في اختها حلومة!




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