اصابة, فتى, تعرض, للطعن, في, مدينة, رهط,

أصيب فتى يبلغ من العمر 14 عاماً بجراح متوسطة اثر تعرضه للطعن مساء اليوم الاحد في احد احياء مدينة رهط .

الفتى وصل الى احد العيادات في المدينة وتم نقله على الفور الى مستشفى سوروكا في بئر السبع بواسطة مروحية تابعة لنجمة داوود الحمراء .الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .