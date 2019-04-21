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اصابة فتى تعرض للطعن في مدينة رهط



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أصيب فتى يبلغ من العمر 14 عاماً بجراح متوسطة اثر تعرضه للطعن مساء اليوم الاحد في احد احياء مدينة رهط .


الفتى وصل الى احد العيادات في المدينة وتم نقله على الفور الى مستشفى سوروكا في بئر السبع بواسطة مروحية تابعة لنجمة داوود الحمراء .

الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .
اصابة فتى تعرض للطعن في مدينة رهط




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