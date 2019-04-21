ميسي, الجديد, على, رادار, مانشستر, سيتي,

أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأحد، أن نادي مانشستر سيتي يخطط للتعاقد مع موهبة فيليز سارسفيلد الأرجنتيني، الملقب بـ "ميسي الجديد".

ووفقًا لصحيفة "صن" البريطانية، فإن مانشستر سيتي مستعد لدفع 20 مليون إسترليني، لضم تياجو ألمادا من صفوف فيليز سارسفيلد.وأشارت إلى أن المدير الفني لمانشستر سيتي، بيب جوارديولا يضع اللاعب ضمن أولوياته في انتقالات الصيف المقبلة، على الرغم من صغر سنه، بناءً على التوصيات التي حصل عليها من جانب كشافي النادي.من جانبها تحاول إدارة السيتي تجنب خسارة الصفقة، إذا ما تعرض النادي لعقوبة الفيفا بالمنع من إبرام صفقات جديدة، من خلال نقل اللاعب الأرجنتيني إلى جيرونا، على أن يتم استعادته بعد انتهاء الحظر.وأوضحت أن الموهبة المتفجرة لدى ألمادا، جعلته يدخل في مقارنات بالأرجنتين مع ليونيل ميسي، نجم برشلونة ومنتخب راقصي التانجو.يذكر أن ألمادا صاحب الـ17 عامًا شارك في 16 مباراة بالدوري الأرجنتيني هذا الموسم، وأحرز 3 أهداف وصنع هدفين.