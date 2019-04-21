نانسي, عجرم, تحرج, زوجها, بهذه, الصورة!,

نشرت النجمة اللبنانية نانسي عجرم صورة طريفة لزوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم، لعلها أحرجته فيها بعض الشيء ولكن بظُرفها المعهود. وشاركت متابعيها عبر حسابها على “إنستغرام” من خلال خاصية “ستوريز”، صورة لزوجها بدا فيها مرتدياً برنس الاستحمام الخاص بها، مثلما يظهر في الصورة المرفقة.

وظهر اسم نانسي على البرنس في الصورة، فعلّقت ممازحةً زوجها: “عندما يختلط الأمر على فادي في الصباح، هل تحتاج بعض الكافيين يا حبيبي؟”. وأثارت الصورة جدلاً واسعاً وطريفاً بين الملايين من الرواد الذين يتابعونها.