تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-21 16:47:21 نصر الله: حرب محتملة مع إسرائيل وقد لا أبقى بينكم |  2019-04-21 16:43:55 قداس احتفالي بمناسبة عيد الفصح المجيد بكنيسة السيدة عرابة |  2019-04-21 13:41:59 مبعوث الفريق الامريكي: لا حاجة لاعتماد حل الدولتين |  2019-04-21 13:22:04 الشرطة تحبط تهريب اسلحة من الاردن واعتقال مشتبهين من باقة الغربية |  2019-04-21 13:37:08 ضبط العاب نارية ومفرقعات واعتقال 7 قاصرين في معليا |  2019-04-21 12:43:51 كنيسة الارض المقدسة تصلي من أجل سيرلانكا وتتضامن معها |  2019-04-21 12:23:13 اغلاق جبل الشيخ وتساقط كثيف للثلوج |  2019-04-21 12:04:07 مشاركة واسعة في مسيرة احد الشعانين للروم الارثودكس في الناصرة‎ |  2019-04-21 09:35:39 أليجري يعتذر لجماهير يوفنتوس.. ويوضح خططه المستقبلية |  2019-04-21 09:31:16 رهط:مصرع الشاب حماد العتايقة جراء تعرضه للطعن |  2019-04-21 09:24:51 مئات القتلى في سلسلة انفجارات تستهدف سريلانكا خلال الاحتفال بعيد الفصح |  2019-04-21 07:00:52 مهرجان احتفالي مهيب بيوم المسن في عرابة البطوف |  2019-04-21 07:00:27 الطقس:اجواء غائمة جزئياً وانخفاض على درجات الحرارة |  2019-04-21 07:00:28 اليوم : عيد الفصح المجيد حسب التقويم الغربي..كل عام وانتم بالف خير |  2019-04-20 23:04:29 اصابة 4 اشخاص في حادث مروع على شارع 90 |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

نصر الله: حرب محتملة مع إسرائيل وقد لا أبقى بينكم



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يعتقد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أن احتمال نشوب حرب مفاجئة مع إسرائيل سيحصل على الأرجح هذا الصيف في لبنان.  وفي لقاء خاص مع قادة المناطق، طلب نصر الله من رجاله عدم إخفاء الحقيقة وإمكانات اندلاع الحرب واطلاع العائلات وأهالي القرى على هذا الاحتمال.  "قد لا أبقى بينكم فترة طويلة وقد يذهب (يُقتل) معي أكثر قادة الصف الأول، وبالتالي من الممكن أن تنجح إسرائيل في اغتيال القادة. إلا أن هذا لا يعني نهاية (حزب الله) الذي لا يعتمد بوجوده على الأفراد بل هو جزء من المجتمع اللبناني الباقي في هذه البلاد"، قال نصر الله للمُجْتَمِعين. ولم يُخْفِ زعيم حزب الله ان "إجراءات قد اتخذت حتى في الحالات القصوى وقتل القادة، فلا داع للتساؤل".  "هناك دلائل كثيرة على أن إسرائيل تسعى لمفاجأة الجميع، مثل حرب 2006. إلا أن (بنيامين) نتنياهو ليس مثل (ايهود) أولمرت المتردد. ومثلما فعلتْ إسرائيل في غزة العام 2008 فمن المحتمل أن تفعل الشيء نفسه العام 2019 بهدف إزالة التهديد المقبل من حزب الله إلى الأبد. ولذلك فإن على الشعب اللبناني والبيئة الحاضنة أن تستعد لكل الاحتمالات"، أضاف نصرالله.  وبحسب تقدير حزب الله، فإنه من المحتمل أن تُخلي إسرائيل كل المستوطنين من الناقورة وحتى مزارع شبعا في حال اندلاع الحرب لمنع حزب الله من العبور وأخذ هؤلاء كرهائن. وتستخدم إسرائيل هذه الخطة كاستراتيجية دفاعية متحركة بهدف محاصرة وقتل القوة المهاجمة.  وتقول مصادر مطلعة إن "السيد نصر الله لم يكن يوما بهذا التشاؤم، ما رفع احتمال الحرب مع إسرائيل من 50/50 الى 70/30 نسبيا". لا يعلم أحد مدى عنف الحرب المقبلة، إلا أن الاعتقاد السائد أن إسرائيل تملك بنك أهداف بنحو 1000 الى 2000 هدف لتدميرها في الأيام الأولى من الحرب. وكذلك من المؤكد أن إسرائيل ستبدأ الحرب إذا عرفت مكان السيد نصرالله لتغتاله. وهذا ثمن تستطيع القيادة الإسرائيلية مقابله إقناع الرأي العام الداخلي بالأكلاف التي ستدفعها في حال إرسال حزب الله صواريخه إلى الجبهة الداخلية.  ويأتي تَوقُّع نصرالله المتشائم كتحذير لقادته لاتخاذ كل تدابير الحيطة والحذر والإبقاء على حال التأهب كي لا يتفاجأ أحد. وهناك اعتقاد سائد أن إسرائيل وأميركا وبريطانيا سيكونون شركاء في أي حرب مقبلة.  ويأتي هذا الاحتمال وسط وضع اقتصادي حرج يمر فيه لبنان يصعب معه تحمل حرب مدمرة. إلا أن كل الظروف ملائمة كي يستغلها نتنياهو وخصوصا أن الوضع الإقليمي والدولي فريد من نوعه حيث لم تعد إسرائيل عدوة لدول عدة في المنطقة بل أصبحت كذلك إيران وشركاؤها وبالأخص حزب الله.  وتقول المصادر المطلعة إن "الترسانة التي يملكها حزب الله كافية لإطلاق مئات الصواريخ العشوائية والدقيقة يوميا ولفترة طويلة جدا من الزمن. وكذلك أنهى حزب الله بناء خنادقه ومدنه تحت الأرض لتشبه أنفاق باريس المشهورة، أو جبنة (الغرويير)، التي تكسوها الثقوب. أما من الناحية المادية فلم يعد حزب الله يحتاج إلى مبالغ ضخمة لأن وجوده على الخط الأمامي في سورية قد تقلص إلى الحد الأدنى".
نصر الله: حرب محتملة مع إسرائيل وقد لا أبقى بينكم




كلمات متعلقة

نصر, الله:, حرب, محتملة, مع, إسرائيل, وقد, لا, أبقى, بينكم,

تابعونــا

مبعوث الفريق الامريكي: لا حاجة لاعتماد حل الدولتين مبعوث الفريق الامريكي: لا حاجة لاعتماد حل الدولتين 2019-04-21 | 13:41:59

كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية في عددها الصادر صباح اليوم، تقريرا منسوبا الى...

مئات القتلى في سلسلة انفجارات تستهدف سريلانكا خلال الاحتفال بعيد الفصح مئات القتلى في سلسلة انفجارات تستهدف سريلانكا خلال الاحتفال بعيد الفصح 2019-04-21 | 09:24:51

أدت تفجيرات استهدفت كنائس وفنادق في سيريلانكا اليوم الأحد، بالتزامن مع الاحتفال...

صاروخ إسرائيلي لمواجهة "إس-300" في سوريا صاروخ إسرائيلي لمواجهة "إس-300" في سوريا 2019-04-20 | 23:09:18

أعلنت جريدة ألمانية أن إسرائيل أبدعت صاروخا جديدا أسرع من الصوت من فئة جو -...

السلطة الفلسطينية تعارض صفقة القرن اذا لم تتضمن حل الدولتين السلطة الفلسطينية تعارض صفقة القرن اذا لم تتضمن حل الدولتين 2019-04-20 | 19:14:35

اعلنت الخارجية الفلسطينية أن أية خطة أو مقترح أو صفقة لا تبنى على أساس حل...

واشنطن تدعو لحظر الطيران من روسيا إلى فنزويلا واشنطن تدعو لحظر الطيران من روسيا إلى فنزويلا 2019-04-20 | 13:23:41

دعت واشنطن اليوم السبت، إلى ضرورة منع وصول الطائرات الروسية إلى فنزويلا. وقالت...

رجل أعمال إماراتي يدعو دول الخليج للتعاون مع إسرائيل رجل أعمال إماراتي يدعو دول الخليج للتعاون مع إسرائيل 2019-04-20 | 09:57:33

دعا رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، الجمعة، دول الخليج إلى السلام والتعاون مع...

مبعوث ترامب يتحدث عن خطة السلام ويحذر من إضاعة "الفرصة" مبعوث ترامب يتحدث عن خطة السلام ويحذر من إضاعة "الفرصة" 2019-04-19 | 20:20:29

أعلن مبعوث الرئيس الأميركي للسلام في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات أن بلاده ستقترح...

تركيا تقبض على "جاسوسين إماراتيين على صلة بمقتل خاشقجي" تركيا تقبض على "جاسوسين إماراتيين على صلة بمقتل خاشقجي" 2019-04-19 | 20:19:19

ألقت السلطات التركية القبض على اثنين وصفتهما بأنهما من عناصر المخابرات...

السودان.. مسيرات حاشدة تطالب بمحاسبة رموز النظام السابق السودان.. مسيرات حاشدة تطالب بمحاسبة رموز النظام السابق 2019-04-19 | 18:30:00

شهدت العاصمة السودانية الخرطوم ومختلف المدن مسيرات جماهيرية حاشدة الجمعة، وطالب...

"بطل غير آدمي" أنقذ كاتدرائية نوتردام من الدمار "بطل غير آدمي" أنقذ كاتدرائية نوتردام من الدمار 2019-04-19 | 15:52:49

بينما اجتاحت النيران كاتدرائية نوتردام التي تعود لمئات السنين، مهددة كنوزا...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مصرع ريبال ابو جابر كفر قاسم اطلاق نار مدخل شرطة اسعاف عمال عرب البعينة نجيدات اعتداء سيارة شرطة حجارة زجاج تحطيم نشأت ملحم اعتقال شمال البلاد هرب تنفيذ عملية نل ابيب تكريم المربية سميحة نصار مدينة تقاعد خروجها خدمة 35 عاما مشاركة واسعة مظاهرة الناصرة الجبهة الحزب الشيوعي القدس الاقصى سخنين بيتار القدس ستاد تيدي القدس مباراة لاعبو فريق شرطة استعدادات الليلة برشلونة باتي بوريسوف برشلونة دوري ابطال اوروبا بث مباشر مباراة حي المنطقة الصناعية جولس اخماد حريق اشتعال شاحنة اطفاء زفولون دفيئة مخدرات وادي النقب صحراء الشرطة ضبط مشتبه البحث الطيرة عبوات حارقة القاء شارع 6 شاباك الشرطة لائحة اتهام تصنيع سلاح عامل سقط ارتفاع شاهق بات يام ورشة بناء مستشفى حادث عمل طارق فقرا مصرع شاب باقة الغربية حادث طرق دراجة نارية شمالي شارع مفرق اسعاف شرطة الريال يسقط البارسا بعشرة لاعبين في أول كلاسيكو لزيدانتمديد اعتقال مظاهرات شبان عرب مظاهرات القاء حجارة الناصرة طمرة شفاعمرومنير نبواني عائلة المرحوم عودة سلمان عامر الشيخ علي الى بيته القرية جاهة صلح
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com