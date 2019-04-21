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قداس احتفالي بمناسبة عيد الفصح المجيد بكنيسة السيدة عرابة



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



اقيم في كنيسة السيدة للروم الكاثوليك قداس القيامة ,ترأس القداس قدس الاب سعيد الهاشم ,بعد ان تم خلال اسبوع الألام اقامة الصلوات وفعاليات عده خميس الاسرار ..الجمعه الحزينه وسبت النور ...تم الاحتفال اليوم الاحتفال بفرح القيامه المجيده وتم مشاركة من جميع ابناء الطائفه. 




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