قداس, احتفالي, بمناسبة, عيد, الفصح, المجيد, بكنيسة, السيدة, عرابة,

اقيم في كنيسة السيدة للروم الكاثوليك قداس القيامة ,ترأس القداس قدس الاب سعيد الهاشم ,بعد ان تم خلال اسبوع الألام اقامة الصلوات وفعاليات عده خميس الاسرار ..الجمعه الحزينه وسبت النور ...تم الاحتفال اليوم الاحتفال بفرح القيامه المجيده وتم مشاركة من جميع ابناء الطائفه.

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الشرطة تحبط تهريب اسلحة من الاردن واعتقال مشتبهين من باقة الغربية 2019-04-21 | 13:22:04 سمح بالنشر صباح اليوم الاحد عن عملية سرية للشرطة مساء الخميس الماضي , حيث احبطت...

ضبط العاب نارية ومفرقعات واعتقال 7 قاصرين في معليا 2019-04-21 | 13:37:08 جاء في بيان صادر عن الشرطة أنها خلال نشاط لمكافحة الالعاب النارية والمفرقعات عشية...

كنيسة الارض المقدسة تصلي من أجل سيرلانكا وتتضامن معها 2019-04-21 | 12:43:51 ضرب الارهاب قبل قليل كنائس وفنادق في سيرلانكا، فأسقط ما لا يقل عن 120 قتيل واصاب...

اغلاق جبل الشيخ وتساقط كثيف للثلوج 2019-04-21 | 12:23:13 اغلق صباح اليوم الاحد موقع جبل الشيخ , امام الزوار , وذلك في ظل العاصفة الثلجية...

مشاركة واسعة في مسيرة احد الشعانين للروم الارثودكس في الناصرة‎ 2019-04-21 | 12:04:07 شارك المئات من اهالي مدينة الناصرة صباح اليوم الاحد في قداس ودورة أحد الشعانين في...

رهط:مصرع الشاب حماد العتايقة جراء تعرضه للطعن 2019-04-21 | 09:31:16 جاء في بيان صادر عن شرطة النقب انها تحقق بوفاة شاب من مدينة رهط وصل الى احد...

مهرجان احتفالي مهيب بيوم المسن في عرابة البطوف 2019-04-21 | 07:00:52 شارك اليوم العشرات من المسنين في عرابه بمهرجان احتفالي بيوم المسن في القاعة...

الطقس:اجواء غائمة جزئياً وانخفاض على درجات الحرارة 2019-04-21 | 07:00:27 يكون الجو اليوم الاحد غائماً جزئياً الى غائم وبارداً نسبياً الى بارد، ويطرأ...

اليوم : عيد الفصح المجيد حسب التقويم الغربي..كل عام وانتم بالف خير 2019-04-21 | 07:00:28 تحتفل اليوم الطوائف المسيحية التي تسير حسب التقويم الغربي بعيد الفصح المجيد حيث...