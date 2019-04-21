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مبعوث الفريق الامريكي: لا حاجة لاعتماد حل الدولتين



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية في عددها الصادر صباح اليوم، تقريرا منسوبا الى المبعوث الأمريكي الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، أنه قال إن "صفقة القرن" التي تعدها إدارة ترامب لن تعتمد حل الدولتين.

وقالت الصحيفة أنه في الوقت الذي ينتظر فيه العالم بفارغ الصبر نشر خطة سلام ادارة ترامب، لا تزال التقارير التي تسلط الأضواء على نهج البيت الأبيض تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، تتدفق.فقد كتب المبعوث الخاص للإدارة الأمريكية إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، على صفحته في تويتر: "أسمع تقارير تفيد بأن صفقة القرن تتضمن فكرة نقل أجزاء من سيناء إلى غزة - هذا كذب!".وأضاف غرينبلات في تغريدة أخرى أنه "لا ينبغي تجنب الاتصالات المباشرة".وقال في مقابلة أجرتها معه قناة سكاي نيوز العربية إنه "ما من سبب يبرر استخدام مصطلح حل الدولتين لأن كل طرف يرى ذلك بطريقة مختلفة".وتعتزم الإدارة الأمريكية اماطة اللثام عن خطة السلام المعروفة اعلاميا "بصفقة القرن" بعد شهر رمضان.
مبعوث الفريق الامريكي: لا حاجة لاعتماد حل الدولتين




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