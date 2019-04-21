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ضبط العاب نارية ومفرقعات واعتقال 7 قاصرين في معليا



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جاء في بيان صادر عن الشرطة أنها خلال نشاط لمكافحة الالعاب النارية والمفرقعات عشية عيد الفصح وعيد النبي شعيب , قامت باعتقال 7 قاصرين من معليا بشبهة استعمال الالعاب النارية والمفرقعات التي تشكل خطر على حياة المواطنين .


واضاف البيان ان الشرطة قامت باطلاق سراح المشتبهين بعد التحقيق بشروط مقيدة , واكدت الشرطة في بيانها انها ستستمر بنشاطها للحد من هذه الظواهر .
ضبط العاب نارية ومفرقعات واعتقال 7 قاصرين في معليا




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