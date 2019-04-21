ضبط, العاب, نارية, ومفرقعات, واعتقال, 7, قاصرين, في, معليا,

جاء في بيان صادر عن الشرطة أنها خلال نشاط لمكافحة الالعاب النارية والمفرقعات عشية عيد الفصح وعيد النبي شعيب , قامت باعتقال 7 قاصرين من معليا بشبهة استعمال الالعاب النارية والمفرقعات التي تشكل خطر على حياة المواطنين .

واضاف البيان ان الشرطة قامت باطلاق سراح المشتبهين بعد التحقيق بشروط مقيدة , واكدت الشرطة في بيانها انها ستستمر بنشاطها للحد من هذه الظواهر .