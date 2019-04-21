الشرطة, تحبط, تهريب, اسلحة, من, الاردن, واعتقال, مشتبهين, من, باقة, الغربية,

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اقيم في كنيسة السيدة للروم الكاثوليك قداس القيامة ,ترأس القداس قدس الاب سعيد...
جاء في بيان صادر عن الشرطة أنها خلال نشاط لمكافحة الالعاب النارية والمفرقعات عشية...
ضرب الارهاب قبل قليل كنائس وفنادق في سيرلانكا، فأسقط ما لا يقل عن 120 قتيل واصاب...
اغلق صباح اليوم الاحد موقع جبل الشيخ , امام الزوار , وذلك في ظل العاصفة الثلجية...
شارك المئات من اهالي مدينة الناصرة صباح اليوم الاحد في قداس ودورة أحد الشعانين في...
جاء في بيان صادر عن شرطة النقب انها تحقق بوفاة شاب من مدينة رهط وصل الى احد...
شارك اليوم العشرات من المسنين في عرابه بمهرجان احتفالي بيوم المسن في القاعة...
يكون الجو اليوم الاحد غائماً جزئياً الى غائم وبارداً نسبياً الى بارد، ويطرأ...
تحتفل اليوم الطوائف المسيحية التي تسير حسب التقويم الغربي بعيد الفصح المجيد حيث...
وقع مساء السبت حادث طرق مروع على شارع رقم 90 منطقة غور الاردن بين سيارة خصوصية...