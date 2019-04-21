الشرطة, تحبط, تهريب, اسلحة, من, الاردن, واعتقال, مشتبهين, من, باقة, الغربية,

سمح بالنشر صباح اليوم الاحد عن عملية سرية للشرطة مساء الخميس الماضي , حيث احبطت عملية تهريب اسلحة من الاراضي الاردنية للبلاد.

وقال الناطق بلسان شرطة الشمال :"خلال نشاط للشرطة ووحدة التحريات بالتعاون مع الجيش في منطقة غور الاردن تم احباط تهريب 31 مسدس من الاردن للبلاد , حيث لاحظ رجال الشرطة وجود شحص يقوم بتهريب حقيبة كبيرة للاراضي الاسرائيلية وتم اعتقال شابين(30,32 عاماً) من باقة الغربية قد وصلوا قرب الحدود من أجل تهريب الحقيبة التي كان بداخلها عشرات الاسلحة".بعد اعتقال الشابين تم اعتقال شابين اخرين(25عاماً) من باقة الغربية كانوا بانتظارهما بسيارة اخرى من أجل مساعدتهم وتهريب الاسلحة بسيارتين .الشرطة قامت بتقديم المشتبهين للمحكمة وتم تمديد اعتقالهم حتى استكمال التحقيق .