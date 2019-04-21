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حلا الترك في السعودية وانتقادات بسبب تعاليها على المعجبات



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تعرّضت الفنانة حلا الترك لهجوم من قبل بعض المواقع التي إتهمتها بالغرور والتعالي، ورفضها التصوير مع المعجبات اللواتي تجمّعن حولها لالتقاط صور تذكاريّة معها خلال زيارتها للسعودية قبل عدة أيم.  ولكن بحسب الفيديوهات التي نشرتها صفحة “فانز” حلا بدا واضحاً تجاوبها مع جميع الحضور وترحيبها بالتصوير معهم بوجه بشوش وضاحك.

 وكانت حلا الترك قد إحتفلت مع الجمهور السعودي بافتتاح فرع جديد لمجموعتها الخاصة من مستحضرات التجميل في العاصمة السعودية الرياض، وباردت خلال الحفل إلى وضع الماكياج على وجهها ووجوه من الفتيات اللواتي كن متواجدات في المول. يشار إلى أنّ حلا الترك كانت قد أطلقت ماركة مستحضرات تجميل تحمل إسمها، بالاتفاق مع بلاتينيوم ريكوردز وبيوند بيوتي.  من ناحية أخرى تعرّضت حلا للهجوم من دنيا بطمة زوجة والدها المنتج محمد الترك، التي قالت إن حلا تطالب والدها خلال محادثاتهما الهاتفية، بالعودة إلى والدتها، معلقة أنه يفترض بها أن تزور والدها قبل أن تطلب منه مثل هذا الطلب، وأن ما تفكر به هو مجرد مجرد أحلام ولكنها لن تردّ على كلامها لأنها صغيرة، مشيرة أن أحداً لا يعلم ما في الغيب
حلا الترك في السعودية وانتقادات بسبب تعاليها على المعجبات




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