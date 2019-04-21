حلا, الترك, في, السعودية, وانتقادات, بسبب, تعاليها, على, المعجبات,

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اعترفت يولاندا حديد والدة عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد أنها تعتقد أن...
تعمل النجمة الإماراتية أحلام منذ فترة على ألبومها الجديد، حيث تنشغل بتسجبل...
أعلن الممثل السوري عباس النوري أنه هجر المسلسل الأكثر شهرة «باب الحارة»، مؤكداً...
رؤية موسيقية ولحنية جديدة، يطرحها الفنان الإماراتي الدكتور حسين الجسمي "السفير...
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عبّر الفنان أحمد فهمي عن سعادته بأداء الفنانة اللبنانية نوال الوغبي تتر...
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نشر الممثل السوري مكسيم خليل الاعلان التشويقي لمسلسله الجديد الذي يحمل عنوان...
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