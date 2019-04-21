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زياش يشعل حربًا بين كبار أوروبا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تسبب المغربي حكيم زياش، جناح أياكس أمستردام، في حرب بين الأندية الكبيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن مانشستر يونايتد يصارع السيتي من أجل الحصول على خدمات زياش في الميركاتو الصيفي المقبل.
وأشارت الصحيفة إلى أن صفقة اللاعب المغربي بات ضمن أولويات قطبي مانشستر، بعد أن قاد زياش أياكس للوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب يوفنتوس.
وأوضحت أن هناك أندية أخرى أبدت اهتمامًا بضم نجم أياكس في الميركاتو المقبل وهي آرسنال وليفربول وكذلك بايرن ميونخ.
وكان النجم المغربي انضم إلى صفوف أياكس عام 2016 قادمًا من تفينتي أنشخيدة الهولندي، مقابل 10 ملايين إسترليني، قبل أن ترتفع قيمته إلى 25 مليون إسترليني.
زياش يشعل حربًا بين كبار أوروبا




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