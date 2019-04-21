كنيسة, الارض, المقدسة, تصلي, من, أجل, سيرلانكا, وتتضامن, معها,

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اغلق صباح اليوم الاحد موقع جبل الشيخ , امام الزوار , وذلك في ظل العاصفة الثلجية...
شارك المئات من اهالي مدينة الناصرة صباح اليوم الاحد في قداس ودورة أحد الشعانين في...
جاء في بيان صادر عن شرطة النقب انها تحقق بوفاة شاب من مدينة رهط وصل الى احد...
شارك اليوم العشرات من المسنين في عرابه بمهرجان احتفالي بيوم المسن في القاعة...
يكون الجو اليوم الاحد غائماً جزئياً الى غائم وبارداً نسبياً الى بارد، ويطرأ...
تحتفل اليوم الطوائف المسيحية التي تسير حسب التقويم الغربي بعيد الفصح المجيد حيث...
وقع مساء السبت حادث طرق مروع على شارع رقم 90 منطقة غور الاردن بين سيارة خصوصية...
اصيب شاب يبلغ من العمر 40 عاماً باطلاق نار مساء السبت في البلدة القديمة بمدينة عكا...
افاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء ان شاب يبلغ من العمر 21 عاماً , اصيب بجراح...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:قبل قليل وقع حادث طرق...