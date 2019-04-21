كنيسة, الارض, المقدسة, تصلي, من, أجل, سيرلانكا, وتتضامن, معها,

ضرب الارهاب قبل قليل كنائس وفنادق في سيرلانكا، فأسقط ما لا يقل عن 120 قتيل واصاب مئات الآخرين.

كم هو صعب ومغضب ومحزن هذا الخبر، خاصة وان هذه الهجمات اتت في يحتفل المسيحيون بعيد الفصح المجيد!نحن نصلي من أجل ارواح الضحايا ونطلب الشفاء العاجل للمصابين، وان يلهم الله الإرهابيين كي يتوبوا عما يقوموا به من قتل وترهيب. كما نعبر عن تضامننا مع سيرلانكا وجميع سكانها بمختلف مشاربهم الدينية والعرقية.وبالرغم من كل شيء ومن الغصة التي في القلب، لنحتفل بقيامة السيد المسيح ولنبث الامل خاصة لدى المحبطين.