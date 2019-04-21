اغلاق, جبل, الشيخ, وتساقط, كثيف, للثلوج,

وافاد المسؤولين في الموقع ان ارتفاع الثلوج منذ صباح اليوم وصل ٢٠ سم.

وتراكت الثلوج في جبل الشيخ منذ ساعات صباح اليوم , وقد اغلقت الشوارع هناك بفعل تراكم الثلوج.

اغلق صباح اليوم الاحد موقع جبل الشيخ , امام الزوار , وذلك في ظل العاصفة الثلجية التي تضرب المنطقة هناك .

تابعونــا

كنيسة الارض المقدسة تصلي من أجل سيرلانكا وتتضامن معها 2019-04-21 | 12:43:51 ضرب الارهاب قبل قليل كنائس وفنادق في سيرلانكا، فأسقط ما لا يقل عن 120 قتيل واصاب...

مشاركة واسعة في مسيرة احد الشعانين للروم الارثودكس في الناصرة‎ 2019-04-21 | 12:04:07 شارك المئات من اهالي مدينة الناصرة صباح اليوم الاحد في قداس ودورة أحد الشعانين في...

رهط:مصرع الشاب حماد العتايقة جراء تعرضه للطعن 2019-04-21 | 09:31:16 جاء في بيان صادر عن شرطة النقب انها تحقق بوفاة شاب من مدينة رهط وصل الى احد...

مهرجان احتفالي مهيب بيوم المسن في عرابة البطوف 2019-04-21 | 07:00:52 شارك اليوم العشرات من المسنين في عرابه بمهرجان احتفالي بيوم المسن في القاعة...

الطقس:اجواء غائمة جزئياً وانخفاض على درجات الحرارة 2019-04-21 | 07:00:27 يكون الجو اليوم الاحد غائماً جزئياً الى غائم وبارداً نسبياً الى بارد، ويطرأ...

اليوم : عيد الفصح المجيد حسب التقويم الغربي..كل عام وانتم بالف خير 2019-04-21 | 07:00:28 تحتفل اليوم الطوائف المسيحية التي تسير حسب التقويم الغربي بعيد الفصح المجيد حيث...

اصابة 4 اشخاص في حادث مروع على شارع 90 2019-04-20 | 23:04:29 وقع مساء السبت حادث طرق مروع على شارع رقم 90 منطقة غور الاردن بين سيارة خصوصية...

عكا:اصابة شاب باطلاق نار في البلدة القديمة 2019-04-20 | 21:30:03 اصيب شاب يبلغ من العمر 40 عاماً باطلاق نار مساء السبت في البلدة القديمة بمدينة عكا...

اصابة شاب بحادث طرق بين دراجة كهربائية وسيارة في اكسال 2019-04-20 | 19:21:28 افاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء ان شاب يبلغ من العمر 21 عاماً , اصيب بجراح...