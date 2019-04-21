اغلاق, جبل, الشيخ, وتساقط, كثيف, للثلوج,

وتراكت الثلوج في جبل الشيخ منذ ساعات صباح اليوم , وقد اغلقت الشوارع هناك بفعل تراكم الثلوج.
وافاد المسؤولين في الموقع ان ارتفاع الثلوج منذ صباح اليوم وصل ٢٠ سم.
وتراكت الثلوج في جبل الشيخ منذ ساعات صباح اليوم , وقد اغلقت الشوارع هناك بفعل تراكم الثلوج.
وافاد المسؤولين في الموقع ان ارتفاع الثلوج منذ صباح اليوم وصل ٢٠ سم.
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