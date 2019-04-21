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اغلاق جبل الشيخ وتساقط كثيف للثلوج



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اغلق صباح اليوم الاحد موقع جبل الشيخ , امام الزوار , وذلك في ظل العاصفة الثلجية التي تضرب المنطقة هناك .

 

وتراكت الثلوج في جبل الشيخ منذ ساعات صباح اليوم , وقد اغلقت الشوارع هناك بفعل تراكم الثلوج.

وافاد المسؤولين في الموقع ان ارتفاع الثلوج منذ صباح اليوم وصل ٢٠ سم.

 





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