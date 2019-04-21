مشاركة, واسعة, في, مسيرة, احد, الشعانين, للروم, الارثودكس, في, الناصرة‎,

وشهدت الاحتفالات مشاركة واسعة من قبل الاهالي والاطفال الذين حملوا سعف النخيل واغضان الزيتون ابتهاجا واحتفالا بالعيد.

شارك المئات من اهالي مدينة الناصرة صباح اليوم الاحد في قداس ودورة أحد الشعانين في كنيسة البشارة للروم الارثوذوكس في الناصرة.

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