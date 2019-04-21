مشاركة واسعة في مسيرة احد الشعانين للروم الارثودكس في الناصرة
شارك المئات من اهالي مدينة الناصرة صباح اليوم الاحد في قداس ودورة أحد الشعانين في كنيسة البشارة للروم الارثوذوكس في الناصرة.
وسبق المسيرة والدورة قداس احتفالي وعظة دينية في الكنيسة , ترأس القداس سيادة المطران كيرياكوس متروبوليت الناصرة وسائر الجليل للروم الاورثوذكس.
وشهدت الاحتفالات مشاركة واسعة من قبل الاهالي والاطفال الذين حملوا سعف النخيل واغضان الزيتون ابتهاجا واحتفالا بالعيد.
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