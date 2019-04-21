دراسة, صادمة.., تلوث, الهواء, يغذي, الميول, الإجرامية!,

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تعتبر الطحينة من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية فهي غنية بأحماض أوميغا 3...
فندت دراسة بحثية حديثة عدداً من المعتقدات الخاطئة التي نمارسها ونعتقد أنها...
خلصت دراسة علمية إلى أن الذين يتجاهلون وجبة الإفطار ويتناولون العشاء قبل النوم،...
أعلن خبراء تغذية من ألمانيا أنهم لا يتفقون مع ما أعلنه علماء من الولايات المتحدة...
نجح علماء في ابتكار جزيئات مخادعة يمكنها أن تقتل الأورام عن طريق إيقاعها في...
يلعب الماء دورا أساسيا في حياتنا، فأجسامنا تتشكل في غالبتها من هذا السائل، إلا أن...
يلعب الماء دورا أساسيا في حياتنا، فأجسامنا تتشكل في غالبتها من هذا السائل، إلا أن...
أعلنت سلطات منطقة روكلاند في ضاحية نيويورك الكبرى عن تدابير جديدة للجم انتشار...
اكتشف علماء أن نبات الجنجل يحوي مادة تدمر خلايا سرطان الكبد والأمعاء، في اكتشاف...
وجد أطباء أن دواء يستخدم للمساعدة في السيطرة على نسبة السكر في الدم لدى المصابين...