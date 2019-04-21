أليجري, يعتذر, لجماهير, يوفنتوس.., ويوضح, خططه, المستقبلية,

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تسبب المغربي حكيم زياش، جناح أياكس أمستردام، في حرب بين الأندية الكبيرة في الدوري...
توج نادي يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي، بعد فوزه على فيورنتينا، اليوم السبت،...
ألقت هزيمة يوفنتوس أمام نظيره أياكس أمستردام، والخروج من الدور ربع النهائي من...
يسعى يوفنتوس الإيطالي لتكرار زيارته إلى ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات...
أكد مدرب مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، اليوم الجمعة، استمراره في دعم تقنية...
يعود النجم البرازيلي السابق لفريق ليفربول، واللاعب الحالي لبرشلونة الإسباني،...
دعا نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، محمد صلاح، إلى تغيير طريقة...
كشف موقع "sport.es" أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد يرحل عن فريقه الحالي نادي...
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تشكيل جولة الإياب للدور ربع النهائي...
فجر الحكم الإسباني السابق، إدواردو إيتورالدي غونزاليس، مفاجأة بشأن هدف...