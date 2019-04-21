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أليجري يعتذر لجماهير يوفنتوس.. ويوضح خططه المستقبلية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف ماسيمليانو أليجري، المدير الفني ليوفنتوس، عن سر توديع البيانكونيري لبطولة دوري أبطال أوروبا، بعد الهزيمة أمام أياكس (3-2) في مجموع مباراتي الدور ربع النهائي. وتوج اليوفي بلقب الاسكوديتو رسميًا قبل نهاية المسابقة بـ5 جولات، بعد فوزه على فيورنتينا، اليوم السبت، بنتيجة (2-1). وقال أليجري في تصريحات أبرزتها صحيفة "توتو سبورت": "أنا سعيد للغاية، لقد حققنا هدفًا مهمًا وصعبًا، الفوز ليس بالأمر السهل في نهاية موسم استثنائي". وأضاف "أنا آسف على وداع دوري الأبطال، يوم الثلاثاء الماضي أمام أياكس، نحن أخطأنا من الجانب النفسي، كان يجب على الفريق عند استقبال هدف ألا ينهار ويتفتت". وتابع أليجري "ومع ذلك، الفريق بالرغم من وقوعه في مشكلة اليوم كان جيدًا ومنظمًا، وأخيرًا نجحنا في جلب البطولة لمنزلنا".

وأردف "إنه الاسكوديتو الثامن علينا الاحتفال، كان مهمًا للغاية أن نفوز الليلة، لأن الجدول القادم صعب، ولدينا العديد من المصابين واللذين من الصعب استعادتهم". وواصل مدرب اليوفي "سأجري الكثير من التجارب أيضًا لاختبار اللاعبين في مراكز مختلفة للعب بشكل مختلف". وحول مستقبله مع البيانكونيري، صرح ماكس "أنا متأكد من أنني سأبقى، لا يزال لدي عام في عقدي لكنني لم أجلس مع الإدارة حتى الاَن. المسألة ليست في مدة عقد لكن حول تقييم الخطط المستقبلية". وختم "يوفنتوس سيصنع فريقًا للفوز، لكننا بحاجة إلى تقييم العام بشكل جيد، وما هو موجود لتحسين الفريق، كما فعلنا على مدار الـ5 سنوات".
أليجري يعتذر لجماهير يوفنتوس.. ويوضح خططه المستقبلية




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