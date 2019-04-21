رهط:مصرع, الشاب, حماد, العتايقة, جراء, تعرضه, للطعن,

جاء في بيان صادر عن شرطة النقب انها تحقق بوفاة شاب من مدينة رهط وصل الى احد العيادات الطبية بالمدينة مصاباً فجر اليوم الاحد .

وأضاف البيان أن الشاب نقل الى مستشفى سوروكا في بئر السبع وتم اقرار وفاته , الشرطة باشرت التحقيق وتحويل الملف الى وحدة التحقيقات المركزية اليمار من أجل معرفة اسباب الوفاة .وجاء لاحقاً ان الشاب هو حماد العتايقة(21 عاماً) من سكان مدينة رهط , ومن التحقيقات الاولية على ما يبدو أن الشاب توفي طعناً بالسكين والحديث يدور عن جريمة قتل .