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رهط:مصرع الشاب حماد العتايقة جراء تعرضه للطعن



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جاء في بيان صادر عن شرطة النقب انها تحقق بوفاة شاب من مدينة رهط وصل الى احد العيادات الطبية بالمدينة مصاباً فجر اليوم الاحد .

وأضاف البيان أن الشاب نقل الى مستشفى سوروكا في بئر السبع وتم اقرار وفاته , الشرطة باشرت التحقيق وتحويل الملف الى وحدة التحقيقات المركزية اليمار من أجل معرفة اسباب الوفاة .


وجاء لاحقاً ان الشاب هو حماد العتايقة(21 عاماً) من سكان مدينة رهط , ومن التحقيقات الاولية على ما يبدو أن الشاب توفي طعناً بالسكين والحديث يدور عن جريمة قتل .




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