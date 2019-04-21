مئات, القتلى, في, سلسلة, انفجارات, تستهدف, سريلانكا, خلال, الاحتفال, بعيد, الفصح,

أدت تفجيرات استهدفت كنائس وفنادق في سيريلانكا اليوم الأحد، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الفصح، إلى مقتل 52 شخصا على الأقل وإصابة 280 آخرين كحصيلة أولية.

ارتفعت حصيلة ضحايا التفجيرات التي ضربت ثلاث كنائس وثلاثة فنادق في سريلانكا الأحد إلى 156 قتيلاً بينهم 35 أجنبياً، بحسب مصدر في الشرطة لفرانس برس.وقال مصدر في الشرطة إن التفجيرات استهدفت ثلاثة فنادق وكنيسة القديس أنتوني في العاصمة كولومبو، كما تم استهداف كنيستين خارج العاصمة، أحدهما في نيجومبو.وأكد مسؤول بمستشفى كولومبو الوطني أنه تم استقبال 80 جريحا على الأقل، بعضهم في حالة خطرة.