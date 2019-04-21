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مهرجان احتفالي مهيب بيوم المسن في عرابة البطوف



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



شارك اليوم العشرات من المسنين في عرابه بمهرجان احتفالي بيوم المسن في القاعة الرياضية البخاري نظمه قسم الخدمات الاجتماعية في بلدية عرابه بالتعاون مع شركة باقة للمحتاج عرابه وشركة حنان ام الفحم ، مركز الشباب القيادي ، جمعية السلام للعناية بالمسنين ، نادي موفيت عرابه للمسنين ، نادي العطاء والامل النسائي ، مركز ميتار.


وقد تولت العرافة ربى رباح وتحدث رئيس البلدية عمر واكد نصار مرحبا بالمسنين بيومهم وشكر القائمين على البرنامج .

وقد تخلل الاحتفال فقرة زجل للزجال تميم اسدي وفرقة الفنون التابعة لمركز ميتار الرواد.




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