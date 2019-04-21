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الطقس:اجواء غائمة جزئياً وانخفاض على درجات الحرارة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يكون الجو اليوم الاحد  غائماً جزئياً الى غائم وبارداً نسبياً الى بارد، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، وتسقط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى حوالي 60 كم/ساعة ،ويكون البحر مائج


هذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وباردا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.                               
الطقس:اجواء غائمة جزئياً وانخفاض على درجات الحرارة




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